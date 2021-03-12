Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність за сексуальне домагання дітей, фото: «Українська правда»

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Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою 18 лютого закон № 1256-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)».

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей закон закріплює в законодавстві визначення поняття «дитяча порнографія» та встановлює кримінальну відповідальність за:

вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку;

виготовлення та використання дитячої порнографії;

відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи; втягнення дитини до участі в таких заходах.

Згідно з документом, кримінальне правопорушення, вчинене стосовно малолітніх або неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розглянуте в суді першочергово, — зазначає прес-служба Офісі президента.

Крім того, цей закон запроваджує особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нагадаємо, Зеленський також підписав закон, який передбачає суттєве збільшення штрафів за водіння напідпитку.