Владимир Зеленский подписал закон об ответственности за сексуальное домогательство детей, фото: «Украинская правда»

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 18 февраля закон № 1256-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот закон закрепляет в законодательстве определение понятия «детская порнография» и устанавливает уголовную ответственность за:

совершение действий сексуального характера, домогательство лиц, не достигших 16-летнего возраста;

изготовление и использование детской порнографии;

посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица;

вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.

Согласно документу, уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь, — отмечает пресс-служба Офисе президента.

Кроме того, этот закон вводит особый механизм защиты детей, которые пострадали от сексуального насилия или стали его свидетелями.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Напомним, Зеленский также подписал закон, который предусматривает существенное увеличение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии.