Шварценеггер стал номинантом «Золотой малины» за игру в российском фильме

Шварценеггер. Фото: Lenta

https://racurs.ua/n151653-shvarcenegger-stal-nominantom-zolotoy-maliny-za-igru-v-rossiyskom-filme.html

Ракурс

Арнольд Шварценеггер, известный американский актер и бодибилдер, стал номинантом на «Золотую малину». Эта премия выдается за худшую актерскую игру, сценарий и фильм.

Номинацию актер получил за свою работу в российско-китайском фильме «Тайна печати дракона». Об этом сообщаетcя на YouTube-канале премии.

Шварценеггер поборется за звание худшего актера второго плана с Брюсом Уиллисом («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»), Шайей ЛаБафом («Выбивая долги»), Чеви Чейзом («Великолепный мистер Данди») и Руди Джулиани («Борат 2»).

Среди актеров, исполнивших главные роли, в число кандидатов на приз вошли Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»), Майк Линделл («Несомненное доказательство»), Микеле Морроне («365 дней»), Адам Сэндлер («Хеллоуин Хьюби») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

В качестве худших фильмов на «Золотую малину» номинированы такие картины:

«365 дней»;

«Несомненное доказательство»;

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»;

«Остров фантазий»;

«Мьюзик».

За звание худшей актрисы будут соревноваться Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»), Анна Мария Сиклуцка («365 дней»), Лорен Лапкус («Не та девушка»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс» и «Секрет») и Кейт Хадсон («Мьюзик»).

Из режиссеров в число номинантов вошли Чарльз Бэнд (серия «Барби и Кендра»), Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»), Сиа («Мьюзик»), Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла») и Рон Ховард («Элегия Хиллбилли»).

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