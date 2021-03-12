Шварценеггер став номінантом «Золотої малини» через гру в російському фільмі

Шварценеггер. Фото: Lenta

https://racurs.ua/ua/n151653-shvarcenegger-stav-nominantom-zolotoyi-malyny-cherez-gru-v-rosiyskomu-filmi.html

Ракурс

Арнольд Шварценеггер, відомий американський актор і бодибілдер, став номінантом на «Золоту малину». Ця премія видається за найгіршу акторську гру, сценарій і фільм.

Номінацію актор отримав за свою роботу в російсько-китайському фільмі «Таємниця друку дракона». Про це повідомляється на YouTube-каналі премії.

Шварценеггер боротиметься за звання найгіршого актора другого плану з Брюсом Віллісом («Пролом», «Наказано: знищити» і «Дожити до ранку»), Шайей ЛаБафом («Вибиваючи борги»), Чеві Чейзом («Чудовий містер Данді») і Руді Джуліані («Борат 2″).

Серед акторів, які виконали головні ролі, в число кандидатів на приз увійшли Роберт Дауні-молодший („Дивовижна подорож доктора Дуліттла“), Майк Лінделл („Безсумнівний доказ“), Мікеле Морроне (365 днів»), Адам Сендлер («Хелловін Хьюбі «) і Девід Спейд («Не та дівчина»).

Як найгірший фільм на «Золоту малину» номіновані такі картини:

«365 днів»;

«Безсумнівний доказ»;

«Дивовижна подорож доктора Дуліттла»;

«Острів фантазій»;

«Мьюзік».

За звання найгіршої актриси змагатимуться Енн Хетеуей («Останнє, чого він хотів» і «Відьми»), Анна Марія Сіклуцка («365 днів»), Лорен Лапкус («Не та дівчина»), Кеті Холмс («Лялька 2: Брамс» і «Секрет») і Кейт Хадсон («Мьюзік»).

З режисерів у число номінантів увійшли Чарльз Бенд (серія «Барбі і Кендра»), Барбара Бяловас і Томаш Мандес («365 днів»), Сіа («Мьюзік»), Стівен Гейган («Дивовижна подорож доктора Дуліттла») і Рон Ховард («Елегія Хіллбіллі»).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олівер Стоун, оскароносний американський режисер документального кіно, зробив щеплення російською вакциною від коронавірусу «Супутник V». Він заявив, що вирішив зробити щеплення, оскільки чув «багато позитивних відгуків» про російську вакцину.