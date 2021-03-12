Штрафы за пьяное вождение существенно выросли — Зеленский подписал закон

Штрафы за пьяное вождение. Фото: Istock

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Штрафы за пьяное вождение в Украине решили увеличить. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за управление автомобильным средством в нетрезвом состоянии.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Сообщается, что согласно новому закону восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай вождения в нетрезвом предусмотрена конфискация авто.

Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия. За превышение скорости более чем на 50 км/ч — штраф увеличен с 510 до 3 тыс. 400 грн, за оставление места ДТП — с 255 до 3 тыс. 400 грн с лишением права управления автомобилем на срок 1−2 года или без такового.

Также увеличен штраф за управление или передачу управления авто лицом, не имеющим права им управлять — с 510 до 3 тыс. 400 грн, а повторное в течение года — 40 тыс. 800 грн с лишением права управления автомобилем на срок от 5 до 7 лет (возможно также изъятие авто)

За вождение лицом, которое было лишено такого права, штраф увеличен с 510 до 20 тыс. 400 грн, а повторное в течение года — 40 тыс. 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет (возможно также изъятие авто).

Напомним, ранее мы сообщали, что ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения 16 февраля усилила Верховная Рада. Народные депутаты 325 голосами приняли во втором чтении законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».

Штрафы увеличиваются за преувеличение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и нетрезвое вождение. Также выросли штрафы для пешеходов.