Штрафи за водіння напідпитку суттєво зросли — Зеленський підписав закон

Штрафи за водіння напідпитку. Фото: Istock

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Штрафи за водіння напідпитку в Україні вирішили збільшити. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за керування автомобільним засобом у нетверезому стані.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 16 лютого. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента

Повідомляється, що згідно з новим законом відновлюється і збільшується відповідальність за керування авто напідпитку від 17 тис. грн за перший випадок до 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років. За третій випадок водіння напідпитку передбачена конфіскація авто.

Також посилюється кримінальна відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, що спричинило тяжкі наслідки. За перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год — штраф збільшено з 510 до 3 тис. 400 грн, за залишення місця ДТП — з 255 до 3 тис. 400 грн з позбавленням права керування автомобілем на строк 1−2 роки або без такого.

Зокрема, збільшено штраф за керування або передачу керування авто особою, яка не має права ним керувати, — з 510 до 3 тис. 400 грн, а повторне протягом року — 40 тис. 800 грн з позбавленням права керування автомобілем на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення авто);

За керування авто особою, яка була позбавлена такого права штраф збільшено з 510 до 20 тис. 400 грн, а повторне протягом року — 40 тис. 800 грн з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення авто).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху 16 лютого посилила Верховна Рада. Народні депутати 325 голосами схвалили в другому читанні законопроект № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».

Штрафи збільшуються за перебільшення швидкості, порушення правил проїзду перехресть та нетверезе водіння. Також зросли штрафи для пішоходів.