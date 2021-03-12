Погода на 13 березня. Фото: Istock

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Погода в Україні 13 березня очікується переважно сонячна, прогнозується значне потепління. У Криму температура повітря досягне позначки +8°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0° до +10°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 13 березня буде сонячною та теплою. Вночі повітря опуститься до позначки −1°, а вдень температура триматиметься на рівні від +6° до +8° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується морозна. Температура повітря вночі складе від −3° до −5°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +5°.

Погодні умови в Одесі очікуються відносно теплі та сонячні, місто накриють зливи. Повітря вдень прогріється до +9°, вночі очікується мінусова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується тепла та сонячна. Температурні показники будуть такими: уночі −1…+1° тепла, а вдень +8…+10° тепла.

Погода в Карпатах 13 березня прогнозується по-весняному тепла, опади не очікуються. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень температура сягне +10° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 13 березня прогнозується неспокійна, прогнозується потужна магнітна буря, що вируватиме на початку доби.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).