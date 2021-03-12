Шон Грінтрі на екзоскелеті, фото: 9News

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Ракурс

Австралійський футболіст Шон Грінтрі був паралізований після травми на полі. У 27-річного Грінтрі квадриплегія — параліч чотирьох кінцівок.

Знову стати на ноги йому допоміг роботизований екзоскелет, повідомляє 9News.

У жовтні 2020 року Грінтні зіткнувся на полі з іншим гравцем і зламав три хребці.

Зараз він — один з перших в Австралії, хто використовував екзоскелет, коли вчиться ставати на ноги в процесі реабілітації.

Я виявив, що це пришвидшило процес відновлення моєї ходьби, — зазначив Грінтрі.

Для його реабілітації використовується система EksoNR, створена компанією Ekso Bionics. Вона покликана допомогти регулювати ходу пацієнта та поліпшувати його рівновагу.

Роботизовані компоненти полегшують пересування ніг, а за допомогою різних налаштувань фізіотерапевти поступово навчають пацієнтів підтримувати себе.

Крім того, апарат в режими реального часу надсилає біометричні дані медиками, що дозволяє надавати пацієнтам більш цілеспрямовану допомогу.

Ми можемо змусити його працювати довше і важче під час терапії, — зазначають медики. — Ми можемо реально зосередитися на ключовому завданні або ключовому русі.

Окрім травм спинного мозку, цей екзоскелет також може допомагати людям відновитись після інсульту чи справлятися з симптомами таких неврологічних захворювань, таких як хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, на початку 2020 року майже чотириметровий екзоскелет Prosthesis потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі.