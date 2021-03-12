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Кораблі НАТО. Фото: Думская

Нова група кораблів країн НАТО увійшла до Одеси (ФОТО)

12 бер 2021, 17:09
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Кораблі НАТО прибули до Одеси сьогодні, 12 березня. Це друга постійна морська група кораблів НАТО SNMG2.

Повідомляється, що о 13.00 Босфор покинув турецький фрегат F247 TCG Kemalreis. Про це пише «Думская».


Через годину після цього в чорноморські води увійшов флагман групи — іспанська фрегат F105 Cristobal Colon. До складу групи також входять румунський фрегат F221 Regina Maria, німецький корабель забезпечення A514 Werra, патрульні кораблі — грецький P229 Tolmi, турецька P1201 Karaburun і болгарський корвет «Сміливий».

Корабель НАТО. Фото: ДумскаяКомандир SNMG2 — контр-адмірал Мануель Агірре Альдерегуйя. Командування НАТО поки не повідомляє про програму дій групи в Чорному морі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесу увійшла друга протимінна група НАТО SNMCMG2. Кораблі почали швартуватися біля причалів морського вокзалу вранці 10 березня. Це був перший візит кораблів НАТО в Одесу у 2021 році.

Джерело: Ракурс


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