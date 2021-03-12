Корабль НАТО. Фото: Думская

https://racurs.ua/n151647-novaya-gruppa-korabley-stran-nato-voshla-v-odessu-foto.html

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Корабли НАТО прибыли в Одессу сегодня, 12 марта. Это вторая постоянная морская группа кораблей НАТО SNMG2.

Сообщается, что в 13.00 Босфор покинул турецкий фрегат F247 TCG Kemalreis. Об этом пишет «Думская».

Через час после этого в черноморские воды вошел флагман группы — испанский фрегат F105 Cristobal Colon. В состав группы также входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra, патрульные корабли — греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет «Смелый».





Командир SNMG2 — контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегуйя. Командование НАТО пока не сообщает о программе действий группы в Черном море.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессу вошла вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2. Корабли начали швартоваться у причалов морского вокзала утром 10 марта. Это был первый заход кораблей НАТО в Одессу в 2021 году.