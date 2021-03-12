Шон Гринтри на экзоскелете, фото: 9News

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Ракурс

Австралийский футболист Шон Гринтри был парализован после травмы на поле. У 27-летнего Гринтри квадриплегия — паралич четырех конечностей.

Снова встать на ноги ему помог роботизированный экзоскелет, сообщает 9News.

В октябре 2020 года Гринтни столкнулся на поле с другим игроком и сломал три позвонка.

Сейчас он — один из первых в Австралии, кто использовал экзоскелет, когда учится становиться на ноги в процессе реабилитации.

Я обнаружил, что это ускорило процесс восстановления моей ходьбы, — отметил Гринтри.

Для его реабилитации используется система EksoNR, созданная компанией Ekso Bionics. Она призвана помочь регулировать ходу пациента и улучшать его равновесие.

Роботизированные компоненты облегчают передвижение ног, а с помощью различных настроек физиотерапевты постепенно обучают пациентов поддерживать себя.

Кроме того, аппарат в режиме реального времени посылает биометрические данные медиками, что позволяет оказывать пациентам более целенаправленную помощь.

Мы можем заставить его работать дольше и тяжелее во время терапии, — отмечают медики. — Мы можем реально сосредоточиться на ключевом задании или ключевому движении.

Кроме травм спинного мозга, этот экзоскелет также может помогать людям восстановиться после инсульта или справляться с симптомами таких неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Напомним, в начале 2020 года почти четырехметровый экзоскелет Prosthesis попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире.