Мощная магнитная буря и ливни на юге — погода на 13 марта (КАРТА)https://racurs.ua/n151649-moschnaya-magnitnaya-burya-i-livni-na-uge-pogoda-na-13-marta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 13 марта ожидается преимущественно солнечная, прогнозируется значительное потепление. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +8°.
Днем столбики термометров покажут от 0° до +10°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 13 марта будут солнечной и теплой. Ночью температура воздуха опустится до отметки −1°, а днем она будет держаться на уровне от +6° до +8° тепла.
Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается морозная. Температура воздуха ночью составит от −3° до −5°, а днем столбики термометра застынут на уровне +5°.
Погодные условия в Одессе ожидаются относительно теплые и солнечные, город накроют дожди. Воздух днем прогреется до +9°, ночью ожидается минусовая температура.
Погода во Львове завтра прогнозируется теплая и солнечная. Температурные показатели будут следующими: ночью −1… +1° тепла, а днем +8… +10° тепла.
Погода в Карпатах 13 марта прогнозируется по-весеннему теплая, осадки не ожидаются. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла,
а днем температура достигнет +10° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 13 марта прогнозируется беспокойная, ожидается мощная магнитная буря, которая продемонстрирует максимальную активность в начале суток.
Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6° (в Крыму — до +3°).