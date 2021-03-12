Расследовать «харьковские соглашения» начала СБУ

Харьковские соглашения. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n151655-rassledovat-harkovskie-soglasheniya-nachala-sbu.html

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«Харьковские соглашения» о пребывании Черноморского флота России на территории Украины начала расследовать Служба безопасности Украины (СБУ).

Досудебное расследование производят в отношении должностных лиц по факту государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что СБУ выясняет обстоятельства подготовки и подписания соглашения 21 апреля 2010 года и то, как депутаты придерживались регламента Рады во время голосования за ратификацию. По предварительным данным, подписание этого документа привело к увеличению количества российских военных, которые затем были причастны к аннексии Крыма.

Как известно, 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов).

Напомним, ранее мы сообщали, что СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Речь идет о решении Рады 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение. Считается, что «харьковские соглашения», подписанные в Харькове президентами Украины Виктором Януковичем и РФ Дмитрием Медведевым, открыли дорогу к аннексии Крыма.