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Не в «харьковских соглашениях» дело — Литвин пожаловался на преследование из-за попыток возглавить КНУ. Фото: Telegram

Не в «харьковских соглашениях» дело — Литвин пожаловался на преследование из-за попыток возглавить КНУ

12 мар 2021, 20:39
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Владимир Литвин, бывший спикер Верховной Рады, заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов нарушил университетский избирательный процесс, чтобы «сбить» его с будущей должности ректора Киевского национального университета (КНУ).

Для своих целей Данилов якобы прикрывался «харьковскими соглашениями». Об этом Литвин рассказал в интервью «Стране».

По его словам, секретарь СНБО уделил личное внимание его персоне, и заявил, что Литвин не заслуживает возглавлять КНУ.


Казалось бы, причем это к «харьковским соглашениям»? По факту Данилов с помощью административного ресурса вторгся в университетский избирательный процесс, нарушив при этом все правила. Какое право он имеет вмешиваться в выборы?, — спрашивает Литвин.

Напомним, ранее мы сообщали, что «харьковские соглашения» о пребывании Черноморского флота России на территории Украины начала расследовать Служба безопасности Украины (СБУ). Досудебное расследование начали в отношении должностных лиц по факту государственной измены в период с 2008 по 2010 годы.

Источник: Ракурс


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