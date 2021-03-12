Редкая находка. Фото: Суспільне

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Ракурс

Остатки доисторического животного смог найти местный житель на склонах города Черноморск, что в Одесской области. Он прогуливался и случайно обнаружил необычные останки.

Исследователи предполагают, что останки принадлежат степному бизону или шерстистому носорогу. Об этом сообщает «Суcпільне».

Сообщается, что необычные кости на склонах нашел преподаватель местного колледжа Александр Макаренко. Он убежден, что останки принадлежат древнему носорогу.

Часть береговой линии была размытой. Я думал возвращаться домой, но все же пошел выше. Как видите, не ошибся. Если бы пошел на следующий день, то сам позвонок я бы не нашел. Там потом поднялся сильный ветер и начался шторм, — рассказал мужчина.

Кость осмотрела палеонтолог Елена Лободская. Она рассказала, что седьмой шейный позвонок принадлежит большому доисторическому животному. Кость может принадлежать степному бизону или шерстистому носорогу. Для точного установления вида исследователям нужно изучить находку.

Эти два животных очень похожи. Они оба массивные. Бизон ростом был примерно два метра, весом — тонну, а длиной — три метра. Носороги были немного тяжелее — полторы-две тонны, а рост имели до двух метров, — объяснила ученая.

Отметим, что шерстистый носорог обитал в Европе и Азии примерно восемь-четырнадцать тысяч лет назад. В частности, животное существовало во время последнего оледенения в истории Земли. Основными причинами его вымирания было изменение климата, а также охота первобытных людей.







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