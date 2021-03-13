Космічний ковчег допоможе зберегти копії всього живого на Землі. Фото: metronews.ru

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Запобігти повній втраті рослин і тварин дослідники пропонують за допомогою супутника-ковчега.

Науковці пропонують відправити на Місяць ковчег із мільйонами видів флори і фауни, відомих людству. Вони упевнені, що цей ковчег стане гарантом виживання земної флори і фауни навіть у разі катастрофічних змін на Землі. Про це 13 березня повідомляє ресурс 4PDA.

У декількох регіонах планети вже побудовані «сховища судного дня», де розташовується насіннєвий фонд сільськогосподарських рослин. Однак збереженню сховищ загрожує зміна температури та танення льодовиків. Та й сам метал, з якого зроблені сховища, зазнає шкоди через корозію.

Команда дослідників пропонує побудувати космічний ковчег всередині лавових труб, розташованих під поверхнею Місяця. Шахти ліфтів будуть пов’язані з приміщеннями, де зразки зможуть зберігатися в модулях кріогенної консервації з температурою до 180° морозу. Там же розташується генний фонд тваринних клітин з температурою до 196° з позначкою мінус. Ковчег живитиметься за допомогою сонячних батарей, які будуть розташовані на поверхні Місяця.

Зараз втілити задумане в життя буде складно, бо вантажі на Місяць не так вже й просто доставити. Дослідники підрахували, що потрібно не менше 250 запусків, щоб відправити на супутник по 50 зразків кожного з 6,7 млн представників флори і фауни Землі.

Нагадаємо, науковці NASA спрогнозували дату смерті усього живого на планеті Земля. Дослідники розрахували час, коли сонячна радіація повністю знищить атмосферу Землі. Вчені провели комп’ютерне моделювання, враховуючи сотні і навіть тисячі різних умов розвитку життя на Землі.