Отдых в Буковеле. Фото: big.travel

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Туристический комплекс «Буковель» две ближайших недели не будет работать.

Отдыхающих не будут принимать с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба «Буковеля».

В этот период будет ограничен въезд гражданам, которые едут в село Поляница с развлекательной, спортивной и иной целью отдыха.

Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК «Буковель» объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристских услуг, — отметили в администрации.

В «Буковеле» заявили, что приложат все усилия для обеспечения гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье на заседании региональной комиссии было решено с 13 марта закрыть курорт «Буковель», который расположен в селе Поляница Ивано-Франковской области. Вчера, 12 марта, на территории курорта была полиция, которая заблокировала подъемники. На въезде в село установили дополнительные посты.

Как известно, с 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели локальный локдаун. Чтобы сдержать распространение COVID-19, закрыли рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры, спортзалы, учащихся 5−11 классов отправили на дистанционное обучение.