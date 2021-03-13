Партія «Слуга народу» змінила структуру та статут

З’їзд партії «Слуга народу». Фото: sluga-narodu.com

https://racurs.ua/ua/n151673-partiya-sluga-narodu-zminyla-strukturu-ta-statut.html

Ракурс

Політична партія «Слуга народу» 13 березня провела XI з’їзд у Києві.

Було затверджено нову редакцію статуту партії, який вносить зміни в структуру політсили. Крім політради, з’явиться й Національна рада громад, куди за посадою входять голови усіх обласних організацій, а також міських організацій Києва і Севастополя. Таке рішення було прийнято на з’їзді, яке транслювалося в YouTube.

До політради увійде 73 особи. До неї вже увійшли перший віце-спікер Руслан Стефанчук, народні депутати Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв та Микола Тищенко. Також у складі політради будуть міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр юстиції Денис Малюська.

Загалом до політради мають увійти 73 члени, 62 з яких обрав з’їзд сьогодні. Ще 11 місць доукомплектують згодом.

Нова редакція статуту передбачає, що партія планує створювати первинні осередки, які зможуть ініціювати перед обласними організаціями питання відкликання депутатів місцевих рад. Також оновлений статут передбачає новий підхід до прийому в членство партії.

Нагадаємо, 13 березня президент Володимир Зеленський на їзді партії заявив, що «Слуга народу» поступово очищується від випадкових людей. Глава держави наголосив, що партійці повинні бути постійно на передовій реальних змін, зосередитися на «дійсно важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність».