Робочий турбодвигун надрукували на 3D-принтері. Фото:

https://racurs.ua/ua/n151672-robochyy-turbodvygun-nadrukuvaly-na-3d-prynteri-video.html

Ракурс

Турбореактивний двигун вдалося створити у домашніх умовах за допомогою 3D-принтера.

Створити такий двигун зумів блогер, який часто викладає ролики про різноманітні речі, створені ним за допомогою 3D-принтера. Про це повідомляється на YouTube-каналі Integza.

Для початку ентузіаст використовував керамічну смолу, оскільки він вважав, що теоретично вона здатна витримати екстремальні температури. Однак у ході роботи з’ясувалося, що треба використовувати щось надійніше.

Згодом блогер надрукував на принтері форму, яка і послужила підставою для підтримуючої основи з камінного цементу. Дослід показав, що внутрішня камера двигуна повинна бути металевою, а значить, без зварювання було не обійтися. Готовий двигун майже повністю зроблений з використанням 3D-принтера. В ході випробувань він довів свою працездатність — увімкнувся прямо на горищі блогера.

Нагадаємо, NASA планує побудувати місячну базу за допомогою 3D-принтера. До будівництва бази на Місяці залучать компанію ICON, яка будує будинки в штаті Техас та Мексиці з лавакріту — суміші на основі бетону. Фахівці розробляють нову технологію, яка дозволить перетворити осколки і метеоритну крихту в придатний для будівництва матеріал.