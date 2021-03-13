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Ракурс
Робочий турбодвигун надрукували на 3D-принтері. Фото:

Робочий турбодвигун надрукували на 3D-принтері (ВІДЕО)

13 бер 2021, 14:17
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Турбореактивний двигун вдалося створити у домашніх умовах за допомогою 3D-принтера.

Створити такий двигун зумів блогер, який часто викладає ролики про різноманітні речі, створені ним за допомогою 3D-принтера. Про це повідомляється на YouTube-каналі Integza.

Для початку ентузіаст використовував керамічну смолу, оскільки він вважав, що теоретично вона здатна витримати екстремальні температури. Однак у ході роботи з’ясувалося, що треба використовувати щось надійніше.

Згодом блогер надрукував на принтері форму, яка і послужила підставою для підтримуючої основи з камінного цементу. Дослід показав, що внутрішня камера двигуна повинна бути металевою, а значить, без зварювання було не обійтися. Готовий двигун майже повністю зроблений з використанням 3D-принтера. В ході випробувань він довів свою працездатність — увімкнувся прямо на горищі блогера.


Нагадаємо, NASA планує побудувати місячну базу за допомогою 3D-принтера. До будівництва бази на Місяці залучать компанію ICON, яка будує будинки в штаті Техас та Мексиці з лавакріту — суміші на основі бетону. Фахівці розробляють нову технологію, яка дозволить перетворити осколки і метеоритну крихту в придатний для будівництва матеріал.

Джерело: Ракурс


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