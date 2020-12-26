Базу на Місяці NASA створить за допомогою 3D-принтера. Фото: deti.fm

https://racurs.ua/ua/n148294-bazu-na-misyaci-nasa-stvoryt-za-dopomogou-3d-pryntera.html

Ракурс

NASA планує побудувати місячну базу за допомогою 3D-принтера.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США залучить до будівництва бази на Місяці компанію ICON, яка будує будинки в штаті Техас та Мексиці з лавакріту — суміші на основі бетону. Фахівці розробляють нову технологію, яка дозволить перетворити осколки і метеоритну крихту в придатний для будівництва матеріал. Проект отримав назву Project Olympus. Про це повідомляє ресурс 4pda.

Зазначається, що для розгортання місячної бази не буде потрібно перевозити важкі конструкції та робити кілька польотів, а потрібен буде лише спеціальний 3D-принтер. Для компанії ICON хочуть виділити додаткове фінансування.

На думку експертів, розробка нових методів 3D-друку дозволить поліпшити ситуацію з дефіцитом будинків на Землі, адже станом на 2020 рік понад 1,6 млрд осіб потребують житла. Науковці вважають, що використання 3D-друку знижує витрати при зведенні житла на 60%, а час будівництва — на 80%.

Нагадаємо, уряд США планує побудувати ядерні реактори на Марсі та Місяці. Спершу фахівці NASAрозроблять конструкцію реактора і лише після цього почнеться будівництво тестового зразка для відправки на Місяць.