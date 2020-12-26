Базу на Луне NASA создаст с помощью 3D-принтера. Фото: deti.fm

https://racurs.ua/n148294-bazu-na-lune-nasa-sozdast-s-pomoschu-3d-printera.html

Ракурс

NASA планирует построить лунную базу с помощью 3D-принтера.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США привлечет к строительству базы на Луне компанию ICON, которая строит дома в штате Техас и Мексике с лавакрите — смеси на основе бетона. Специалисты разрабатывают новую технологию, которая позволит превратить осколки и метеоритную крошку в пригодный для строительства материал. Проект получил название Project Olympus. Об этом сообщает ресурс 4pda.

Отмечается, что для развертывания лунной базы не будет нужно перевозить тяжелые конструкции и выполнять несколько полетов, а нужен будет только специальный 3D-принтер. Для компании ICON хотят выделить дополнительное финансирование.

По мнению экспертов, разработка новых методов 3D-печати позволит улучшить ситуацию с дефицитом домов на Земле, ведь по состоянию на 2020 год более 1,6 млрд человек нуждаются в жилье. Ученые считают, что использование 3D-печати снижает затраты при возведении жилья на 60%, а время строительства — на 80%.

Напомним, правительство США планирует построить ядерные реакторы на Марсе и Луне. Сперва специалисты NASA разработают конструкцию реактора и лишь после этого начнется строительство тестового образца для отправки на Луну.