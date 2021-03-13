Біткоїн оновив історичний максимум. Фото: psm7.com

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Курс криптовалюти bitcoin (біткоїн) знову оновив історичний максимум.

У суботу, 13 березня, біткоїн подорожчав більше 59 тис. дол. В один момент цифрова валюта зросла в ціні до 59 тис. 749 дол. — нового історичного максимуму. Про це свідчать дані Coinmarketcap.

Як відомо, востаннє біткоїн досяг історичного максимуму у 58 тис. 354 дол. 21 лютого. Таким чином його ринкова капіталізація перевищила 1 трлн дол. Згодом біткоїн впав у ціні до 45 тис. дол., однак у березні зростання відновилося.

За інформацією Goldman Sachs, станом на 4 березня річна прибутковість біткоїна, становила близько 70%, була приблизно вдвічі вище, ніж у наступного найближчого конкурента, енергетичного сектора.

Нагадаємо, науковці встановили, що майнінг біткоїнів потребує стільки ж електроенергії, скільки щороку споживає вся Україна.