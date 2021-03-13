Аварія на Рівненщині. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх сталася у Рівненській області.

Правоохоронці 12 березня о 21.30 отримали інформацію про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району. Внаслідок аварії один юнак загинув, а троє підлітків опинилися в реанімації. Про це 13 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Виявилося, що 16-річний водій автомобіля Audi А6 із села Великі Цепцевичі не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево. Сам шофер загинув на місці.

Також в аварії постраждали троє жителів з Малих та Великих Цепцевичів. Політравму діагностували у потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця, а у 15-річної відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки.

Машина, на якій розбилися підлітки, належить родичеві загиблого неповнолітнього. Виявилося, що діти вирішили покататися. За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, біля села Кам’янка в Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса. Унаслідок аварії один із пасажирів загинув.