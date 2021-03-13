https://racurs.ua/n151670-smertelnoe-dtp-ustroili-podrostki-na-rovenschine-foto.html

Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло в Ровенской области.

Правоохранители 12 марта в 21.30 получили информацию о происшествии между селами Антоновка и Нетреба Вараського района. В результате аварии один юноша погиб, а три подростка оказались в реанимации. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Оказалось, что 16-летний водитель автомобиля Audi А6 из села Великие Цепцевичи не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. Сам шофер погиб на месте.

Также в аварии пострадали три жителя из Малых и Больших Цепцевичей. Политравму диагностировали у пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня, а у 15-летней — открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки.

Машина, на которой разбились подростки, принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Оказалось, что дети решили покататься. По факту аварии следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, возле села Каменка в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. В результате аварии один из пассажиров погиб.