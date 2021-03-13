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Ракурс
Биткоин обновил исторический максимум. Фото: psm7.com

Биткоин достиг нового исторического максимума (ИНФОГРАФИКА)

13 мар 2021, 13:40
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Курс криптовалюты bitcoin (биткоин) вновь обновил исторический максимум.

В субботу, 13 марта, биткоин подорожал более 59 тыс. долл. В один момент цифровая валюта выросла в цене до 59 тыс. 749 долл. — нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Как известно, последний раз биткоин достиг исторического максимума в 58 тыс. 354 долл. 21 февраля. Таким образом его рыночная капитализация превысила 1 трлн долл. Впоследствии биткоин упал в цене до 45 тыс. долл., однако в марте рост возобновился.

По информации Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткоина, составлявшая около 70%, была примерно в два раза выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Биткоин обновил исторический максимум. Инфографика: Coinmarketcap


Биткоин обновил исторический максимум. Инфографика: Coindesk

Напомним, ученые установили, что майнинг биткоинов требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет вся Украина.

Источник: Ракурс


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