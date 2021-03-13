Рабочий турбодвигатель напечатали на 3D-принтере. Фото:

https://racurs.ua/n151672-rabochiy-turbodvigatel-napechatali-na-3d-printere-video.html

Ракурс

Турбореактивный двигатель удалось создать в домашних условиях с помощью 3D-принтера.

Создать такой двигатель сумел блогер, который часто выкладывает ролики о разнообразных вещах, созданных им с помощью 3D-принтера. Об этом сообщается на YouTube-канале Integza.

Для начала энтузиаст использовал керамическую смолу, поскольку он считал, что теоретически она способна выдержать экстремальные температуры. Однако в ходе работы выяснилось, что надо использовать что-то понадежнее.

Впоследствии блогер напечатал на принтере форму, которая и послужила основанием для поддерживающей основы из каминного цемента. Опыт показал, что внутренняя камера двигателя должна быть металлической, а значит, без сварки было не обойтись. Движок почти полностью сделан с использованием 3D-принтера. В ходе испытаний он доказал свою работоспособность — включился прямо на чердаке блогера.

Напомним, NASA планирует построить лунную базу с помощью 3D-принтера. К строительству базы на Луне привлекут компанию ICON, которая строит дома в штате Техас и Мексике с лавакрита — смеси на основе бетона. Специалисты разрабатывают новую технологию, которая позволит превратить осколки и метеоритную крошку в пригодный для строительства материал.