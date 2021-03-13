Александр Дубинский, фото: «То є Львів»

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Александр Дубинский, украинский народный депутат, который в январе попал под санкции США, а в начале февраля был исключен из парламентской фракции «Слуги народа», вошел в новый руководящий орган партии «Слуга народа» — Национальный совет общин.

Состав этого руководящего органа во время съезда политсилы сегодня, 13 марта, озвучил глава партии Александр Корниенко, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Корниенко, Нацсовет состоит из глав областных организаций партии, а также киевской городской и криворожской городской организаций. Дубинский возглавляет Киевскую областную организацию партии.

Заседания Нацсовета, согласно уставу, должны проводиться не реже одного раза в месяц, отмечает пресс-служба «Слуги народа».

Нацсовет будет заниматься такими вопросами:

принимать стратегические и тактические решения по региональной политике партии;

утверждать финансирования местных организаций по согласованию с главой партии;

предварительно рассматривать и давать рекомендации Политическому совету партии об отзыве депутатов местных советов по народной инициативе;

будет площадкой для обмена опытом региональных организаций;

может созвать парламентскую фракцию «Слуги народа» и Политический совет партии;

сможет накладывать вето на решения Политсовета.

Напомним, «Слуга народа» на сегодняшнем съезде изменила свою структуру и устав.