Раковые клетки могут уклоняться от химиотерапии — ученые установили причину

Раковые клетки могут уклоняться от химиотерапии, переходя в спящее состояние, фото:

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Раковые клетки могут уклоняться от химиотерапии, переходя в состояние, которое является своего рода «активной спячкой», что позволяет им выдерживать стресс, вызванный агрессивными методами лечения, направленными на их уничтожение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Высшей школы медицинских наук Вайла Корнелла (США), сообщает пресс-служба учреждения.

Ученые отмечают, что это открытие объясняет, почему рак так часто возвращается после процедуры лечения. Кроме того, медики теперь смогут разработать новые комбинации препаратов, которые сделают химиотерапию более эффективной.

В ходе исследования ученые обнаружили, что когда клетки лейкемии подвергались химиотерапии, часть их впадала в состояние спячки, одновременно принимая состояние, очень похож на воспаление. Они выглядели похожими на клетки, которые пережили травму и должны способствовать заживлению ран, отключая большинство своих функций.

Эти характеристики также часто наблюдаются у развивающихся эмбрионов, которые временно останавливают свой рост из-за отсутствия питания (состояние, которое называется эмбриональной диапаузой), — объясняют ученые. — Это не особый процесс, а нормальная биологическая активность, которая проявляется в контексте опухолей.

Дальнейшие исследования показали, что такую ​​реакцию клеток вызывает белок под названием ATR.

Это позволяет предположить, что блокирование ATR может быть способом предотвращения принятия раковыми клетками этого состояния, — говорится в статье.

Исследователи проверили эту гипотезу в лаборатории и подтвердили, что введение в клетки лейкемии ингибитора ATR перед химиотерапией предотвращало их спячку, позволяя тем самым химиотерапии убить все клетки.

Теперь ученые планируют провести клинические исследования с использованием ингибитора ATR.

Напомним, американские ученые недавно установили, что ночные смены могут стать причиной развития рака.