Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Рак. Фото: Istock

Ночные смены провоцируют рак — исследование

9 мар 2021, 14:30
999

Ночные смены могут вызывать рак, считают ученые из Вашингтонского государственного университета. Результаты нового исследования указывают на то, что нарушения циркадного ритма, вызванные работой в ночную смену, могут изменить экспрессию генов.

Именно эти гены провоцируют развитие рака. Об этом сообщает New Atlas.

Команда американских исследователей набрала 14 здоровых добровольцев для семидневного исследования. В лаборатории сна половина испытуемых «отработала» несколько дневных сымитированных смен, а другая половина — ночных смен. После этого участники бодрствовали на протяжении 24 часов при постоянном освещении.

Оказалось, что сымитированный график ночной смены вызвал нарушения циркадных ритмов, которые привели к неправильной экспрессии некоторых генов, связанных с раком. Также удалось установить, что ночная работа негативно влияет на естественные процессы репарации ДНК в организме.


Во время исследования ученые попытались лучше понять влияние изменений экспрессии генов на здоровые клетки. Они проверили белые кровяные тельца участников. Ученые подвергли лейкоциты воздействию ионизирующего излучения и обнаружили, что клетки группы ночной смены были более уязвимы к радиационно-индуцированному повреждению ДНК.

Напомним, ранее мы сообщали, что бороться с раком японским медикам помогут разработчики искусственного интеллекта. Они работают над созданием инструментов для выявления изменений в человеческом организме, которые могут указывать на развитие онкологии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров