Рак. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151475-nochnye-smeny-provociruut-rak-issledovanie.html

Ракурс

Ночные смены могут вызывать рак, считают ученые из Вашингтонского государственного университета. Результаты нового исследования указывают на то, что нарушения циркадного ритма, вызванные работой в ночную смену, могут изменить экспрессию генов.

Именно эти гены провоцируют развитие рака. Об этом сообщает New Atlas.

Команда американских исследователей набрала 14 здоровых добровольцев для семидневного исследования. В лаборатории сна половина испытуемых «отработала» несколько дневных сымитированных смен, а другая половина — ночных смен. После этого участники бодрствовали на протяжении 24 часов при постоянном освещении.

Оказалось, что сымитированный график ночной смены вызвал нарушения циркадных ритмов, которые привели к неправильной экспрессии некоторых генов, связанных с раком. Также удалось установить, что ночная работа негативно влияет на естественные процессы репарации ДНК в организме.

Во время исследования ученые попытались лучше понять влияние изменений экспрессии генов на здоровые клетки. Они проверили белые кровяные тельца участников. Ученые подвергли лейкоциты воздействию ионизирующего излучения и обнаружили, что клетки группы ночной смены были более уязвимы к радиационно-индуцированному повреждению ДНК.

Напомним, ранее мы сообщали, что бороться с раком японским медикам помогут разработчики искусственного интеллекта. Они работают над созданием инструментов для выявления изменений в человеческом организме, которые могут указывать на развитие онкологии.