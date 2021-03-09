Рак. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151475-nichni-zminy-provokuut-rak-doslidjennya.html

Ракурс

Нічні зміни можуть провокувати рак, вважають вчені з Вашингтонського державного університету. Результати нового дослідження вказують на те, що порушення добових ритмів, спричинені роботою в нічну зміну, можуть змінити експресію генів.

Саме ці гени провокують розвиток раку. Про це повідомляє New Atlas.

Команда американських дослідників набрала 14 здорових добровольців для семиденного дослідження. У лабораторії сну половина випробовуваних «відпрацювала» кілька денних зімітованих змін, а інша половина — нічних змін. Після цього учасники не спали впродовж 24 годин за умов постійного освітлення.

Виявилося, що зімітований графік нічної зміни спричинив порушення добових ритмів, які призвели до неправильної експресії деяких генів, пов’язаних із раком. Також вдалося встановити, що нічна робота негативно впливає на природні процеси репарації ДНК в організмі.

Під час дослідження вчені спробували краще зрозуміти вплив змін експресії генів на здорові клітини. Вони перевірили білі кров’яні тільця учасників. Вчені піддали лейкоцити впливу іонізуючого випромінювання, і виявили, що клітини групи нічної зміни були більш уразливі до радіаційно-індукованого пошкодження ДНК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боротися з раком японським медикам допоможуть розробники штучного інтелекту. Вони працюють над створенням інструментів для виявлення змін у людському організмі, які можуть вказувати на розвиток онкології.