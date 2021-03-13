На западе Украины 14 марта ожидаются осадки

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Ракурс

Погода в Украине 14 марта будет без существенных осадков в большинстве регионов.

Лишь в западных областях ожидаются дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 14 марта будет без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3°, днем — поднимутся до +7…+9°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет с дождем в течение суток. Ночью температура воздуха составит + 1… +3°, днем — +8…+10°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Термометры ночью покажут +1…+3°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 0…+2°, днем +7…+9°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет без существенных осадков. Ожидается температура воздуха −3…−5° ночью и +3…+5° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет с дождем днем ​​и ночью. Ночью температура составит +1…+3°, днем ​​воздух прогреется до +8…+10°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 марта будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.