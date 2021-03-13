На заході України 14 березня очікуються опади

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Погода в Україні 14 березня буде без істотних опадів у більшості регіонів.

Лише в західних областях очікуються дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Києві 14 березня буде без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1…+3°, вдень — піднімуться до +7…+9°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде з дощем протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +1…+3°, вдень — +8…+10°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Термометри вночі покажуть +1…+3°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде без істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 0…+2°, вдень +7…+9°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде без істотних опадів. Очікується температура повітря −3…−5° вночі та +3…+5° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде з дощем вдень та вночі. Вночі температура становитиме +1…+3°, вдень повітря прогріється до +8…+10°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 березня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.