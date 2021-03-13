Ракові клітини можуть ухилятися від хіміотерапії — учені встановили причину

Ракові клітини можуть ухилятися від хіміотерапії, переходячи в сплячий стан

https://racurs.ua/ua/n151675-rakovi-klityny-mojut-uhylyatysya-vid-himioterapiyi-ucheni-vstanovyly-prychynu.html

Ракурс

Ракові клітини можуть ухилятися від хіміотерапії, переходячи в стан, який є свого роду «активною сплячкою», що дозволяє їм витримувати стрес, викликаний агресивними методами лікування, спрямованими на їхнє знищення.

Про це свідчать результати дослідження учених з Вищої школи медичних наук Вайла Корнелла (США), повідомляє прес-служба закладу.

Учені зазначають, що це відкриття пояснює, чому рак так часто повертається після процедури лікування. Крім того, медики тепер зможуть розробити нові комбінації препаратів, які зроблять хіміотерапію більш ефективною.

В ході дослідження учені виявили, що коли клітини лейкемії піддавалися хіміотерапії, частина їх впадала в стан сплячки, водночас приймаючи стан, дуже схожий на запалення. Вони виглядали схожими на клітини, які пережили травму і повинні сприяти загоєнню ран, відключаючи більшість своїх функцій.

Ці характеристики також часто спостерігаються у ембріонів, що розвиваються, які тимчасово зупиняють свій ріст через відсутність харчування (стан, який називається ембріональною діапаузою), — пояснюють учені. — Це не особливий процес, а нормальна біологічна активність, яка проявляється в контексті пухлин.

Подальші дослідження показали, що таку реакцію клітин викликає білок під назвою ATR.

Це дозволяє припустити, що блокування ATR може бути способом запобігання прийняття раковими клітинами цього стану, — зазначається в статті.

Дослідники перевірили цю гіпотезу в лабораторії і підтвердили, що введення в клітини лейкемії інгібітора ATR перед хіміотерапією запобігало їхній сплячці, дозволяючи тим самим хіміотерапії вбити всі клітини.

Тепер учені планують провести клінічні дослідження з використанням інгібітора ATR.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що нічні зміни можуть стати причиною розвитку раку.