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Олександр Дубінський, фото: «То є Львів»
Дубінський увійшов до нового керівного органу «Слуги народу»https://racurs.ua/ua/n151676-dubinskyy-uviyshov-do-novogo-kerivnogo-organu-slugy-narodu.htmlРакурс
Олександр Дубінський, український народний депутат, який у січні потрапив під санкції США, а на початку лютого був виключений із парламентської фракції «Слуги народу», увійшов до нового керівного органу партії «Слуга народу» — Національної ради громад.
Склад цього керівного органу під час з’їзду політсили сьогодні, 13 березня, озвучив голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє агентство «Укрінформ».
За словами Корнієнка, Нацрада складається з голів обласних організацій партії, а також київської міської та криворізької міської організацій. Дубінський очолює Київську обласну організацію партії.
Засідання Нацради, згідно зі статутом, мають проводитися щонайменше раз у місяць, зазначає прес-служба «Слуги народу».
Нацрада займатиметься такими питаннями:
- ухвалюватиме стратегічні й тактичні рішення щодо регіональної політики партії;
- затверджуватиме фінансування місцевих організацій за погодженням із головою партії;
- попередньо розглядатиме та надаватиме рекомендації Політичній раді партії щодо відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою;
- буде майданчиком для обміну досвідом регіональних організацій;
- може скликати парламентську фракцію «Слуги народу» та Політичну раду партії;
- зможе накладати вето на рішення Політради.
Нагадаємо, «Слуга народу» на сьогоднішньому з’їзді змінила свою структуру та статут.
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