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Ракурс
Олександр Дубінський, фото: «То є Львів»

Дубінський увійшов до нового керівного органу «Слуги народу»

13 бер 2021, 16:47
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Олександр Дубінський, український народний депутат, який у січні потрапив під санкції США, а на початку лютого був виключений із парламентської фракції «Слуги народу», увійшов до нового керівного органу партії «Слуга народу» — Національної ради громад.

Склад цього керівного органу під час з’їзду політсили сьогодні, 13 березня, озвучив голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Корнієнка, Нацрада складається з голів обласних організацій партії, а також київської міської та криворізької міської організацій. Дубінський очолює Київську обласну організацію партії.

Засідання Нацради, згідно зі статутом, мають проводитися щонайменше раз у місяць, зазначає прес-служба «Слуги народу».


Нацрада займатиметься такими питаннями:

  • ухвалюватиме стратегічні й тактичні рішення щодо регіональної політики партії;
  • затверджуватиме фінансування місцевих організацій за погодженням із головою партії;
  • попередньо розглядатиме та надаватиме рекомендації Політичній раді партії щодо відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою;
  • буде майданчиком для обміну досвідом регіональних організацій;
  • може скликати парламентську фракцію «Слуги народу» та Політичну раду партії;
  • зможе накладати вето на рішення Політради.

Нагадаємо, «Слуга народу» на сьогоднішньому з’їзді змінила свою структуру та статут.


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