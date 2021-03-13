У «Слузі народу» розповіли, чи проситимуть Зеленського йти на другий термін

Володимир Зеленський, фото: «Хвиля»

https://racurs.ua/ua/n151677-u-sluzi-narodu-rozpovily-chy-prosytymut-zelenskogo-yty-na-drugyy-termin.html

Ракурс

Члени партії «Слуга народу» мають намір закликати чинного президента Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.

Про це голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив сьогодні, 13 березня, під час брифінгу, який відбувся після з’їзду партії, повідомляє видання «Цензор.НЕТ».

Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить, це вже його особисте рішення, — зазначив Арахамія.



Під час передвиборчої кампанії 2019 року Зеленський заявляв, що планує бути на посаді президента лише впродовж одного терміну з двох можливих. Через рік, у травні 2020 року, він заявив, що одного президентського терміну буде замало, щоб виконати всі обіцянки, зазначивши, що «народ України вирішить», скільки триватиме його каденція.

Нагадаємо, «Слуга народу» сьогодні під час з’їзду змінила структуру та статут.