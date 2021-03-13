В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151678-vakcyna-covishield-u-moz-rozpovily-yakymy-mojut-buty-reakciyi-organizmu-infografika.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого і здійснюється препаратом Covishield, який передбачає введення двох доз вакцини.

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України розповіла, якими можуть бути реакції організму на вакцину від коронавірусу Covishield.

У відомстві наголошують, що вакцини, як і всі ліки, мають свої ризики, проте побічні ефекти після вакцинації зазвичай незначні й можуть тривати лише декілька днів.

Зазначається, що можливі такі реакції організму:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах;

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

втомлюваність;

безсоння.

Крім того, за вакцинованими обов’язково спостерігають впродовж 30 хв після щеплення на випадок виникнення алергічних реакцій, наголошують у МОЗ.

Протипоказаннями до вакцинації є:

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини;

гостре захворювання (температура тіла вище 38,5°).

У МОЗ зазначають, що наявних даних недостатньо для рекомендації вакцинації вагітним.