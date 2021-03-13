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Ракурс
В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу

Вакцина Covishield — у МОЗ розповіли, якими можуть бути реакції організму (ІНФОГРАФІКА)

13 бер 2021, 18:26
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого і здійснюється препаратом Covishield, який передбачає введення двох доз вакцини.

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України розповіла, якими можуть бути реакції організму на вакцину від коронавірусу Covishield.

У відомстві наголошують, що вакцини, як і всі ліки, мають свої ризики, проте побічні ефекти після вакцинації зазвичай незначні й можуть тривати лише декілька днів.

Зазначається, що можливі такі реакції організму:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
  • лихоманка чи озноб;
  • головний біль, біль у м’язах чи суглобах;
  • збільшені лімфатичні вузли;
  • нудота;
  • втомлюваність;
  • безсоння.

Крім того, за вакцинованими обов’язково спостерігають впродовж 30 хв після щеплення на випадок виникнення алергічних реакцій, наголошують у МОЗ.

Протипоказаннями до вакцинації є:

  • важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
  • гіперчутливість до одного з компонентів вакцини;
  • гостре захворювання (температура тіла вище 38,5°).

У МОЗ зазначають, що наявних даних недостатньо для рекомендації вакцинації вагітним.


Якщо вагітність настала між двома дозами вакцинації, другу дозу слід вводити після пологів, — додають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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