Вакцина Covishield — у МОЗ розповіли, якими можуть бути реакції організму (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151678-vakcyna-covishield-u-moz-rozpovily-yakymy-mojut-buty-reakciyi-organizmu-infografika.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого і здійснюється препаратом Covishield, який передбачає введення двох доз вакцини.
Прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України розповіла, якими можуть бути реакції організму на вакцину від коронавірусу Covishield.
У відомстві наголошують, що вакцини, як і всі ліки, мають свої ризики, проте побічні ефекти після вакцинації зазвичай незначні й можуть тривати лише декілька днів.
Зазначається, що можливі такі реакції організму:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
- лихоманка чи озноб;
- головний біль, біль у м’язах чи суглобах;
- збільшені лімфатичні вузли;
- нудота;
- втомлюваність;
- безсоння.
Крім того, за вакцинованими обов’язково спостерігають впродовж 30 хв після щеплення на випадок виникнення алергічних реакцій, наголошують у МОЗ.
Протипоказаннями до вакцинації є:
- важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
- гіперчутливість до одного з компонентів вакцини;
- гостре захворювання (температура тіла вище 38,5°).
У МОЗ зазначають, що наявних даних недостатньо для рекомендації вакцинації вагітним.
Якщо вагітність настала між двома дозами вакцинації, другу дозу слід вводити після пологів, — додають у відомстві.