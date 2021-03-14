Олимпиада. Фото: УП

https://racurs.ua/n151689-olimpiada-2021-yaponiya-vnezapno-izmenila-usloviya-provedeniya.html

Ракурс

Олимпиада в 2021 году пройдет в Японии. Власти страны ввели дополнительные ограничения на время проведения спортивного мероприятия.

Для предотвращения распространения коронавируса было решено сократить количество зарубежных лидеров и министров на мероприятии. Об этом сообщает Kyodo.

Так, представителей посольств призвали ограничить численность членов групп сопровождения глав государства до 11 человек, а министров — до четырех. Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио решили запретить иностранным болельщикам посещать соревнования, а посетить трибуну можно будет только со справкой о вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олимпиада 2021 года пройдет в столице Японии — Токио. В эстафете Олимпийского огня примет участие старейшая жительница планеты — 118-летняя Кане Танака. Женщина должна преодолеть около 100 метров, большую часть из которых ее провезут в кресле-каталке родственники.