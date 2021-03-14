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Ракурс
Олимпиада. Фото: УП

Олимпиада-2021 — Япония внезапно изменила условия проведения

14 мар 2021, 09:43
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Олимпиада в 2021 году пройдет в Японии. Власти страны ввели дополнительные ограничения на время проведения спортивного мероприятия.

Для предотвращения распространения коронавируса было решено сократить количество зарубежных лидеров и министров на мероприятии. Об этом сообщает Kyodo.


Так, представителей посольств призвали ограничить численность членов групп сопровождения глав государства до 11 человек, а министров — до четырех. Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио решили запретить иностранным болельщикам посещать соревнования, а посетить трибуну можно будет только со справкой о вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олимпиада 2021 года пройдет в столице Японии — Токио. В эстафете Олимпийского огня примет участие старейшая жительница планеты — 118-летняя Кане Танака. Женщина должна преодолеть около 100 метров, большую часть из которых ее провезут в кресле-каталке родственники.

Источник: Ракурс


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