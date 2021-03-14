Коронавирус в Украине принес тысячи больных и госпитализированных за выходные (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151688-koronavirus-v-ukraine-prines-tysyachi-bolnyh-i-gospitalizirovannyh-za-vyhodnye-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает буйствовать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 13 марта, вирус был обнаружен у 9 тыс.12 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 460 тыс. 756 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 743 человека, а в целом уже
выздоровели 1 млн 222 тыс. 516 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Миздрава.
Умерли от болезни 145 человек. Общее число жертв составляет 28 тыс. 303 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 661 тыс. 227.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области (923 новых случая), Днепропетровской области (660 заболевших), Винницкой области (634 инфицированных), Львовской области (590 заражений).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 439 случаев;
- Винницкая область — 634 случая;
- Волынская область — 150 случаев;
- Днепропетровская область — 660 случаев;
- Донецкая область — 346 случаев;
- Житомирская область — 923 случая;
- Закарпатская — 311 случаев;
- Запорожская область — 114 случаев;
- Ивано-Франковская область — 461 случай;
- Киевская область — 552 случая;
- Кировоградская область — 56 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Львовская область — 590 случаев;
- Николаевская область — 344 случая;
- Одесская область — 485 случаев;
- Полтавская область — 105 случаев;
- Ровенская область — 155 случаев;
- Сумская область — 309 случаев;
- Тернопольская область — 365 случаев;
- Харьковская область — 569 случаев;
- Херсонская область — 71 случай;
- Хмельницкая область — 533 случая;
- Черкасская область — 142 случая;
- Черновицкая область — 477 случаев;
- Черниговская область — 194 случая.
Напомним, ранее мы сообщали, что применение однократной вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson одобрила Всемирная организация здравоохранения. Препарат для прививки от COVID-19 позволили применять в экстренных случаях. Такое решение позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.