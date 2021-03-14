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Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

Коронавирус в Украине принес тысячи больных и госпитализированных за выходные (ИНФОГРАФИКА)

14 мар 2021, 09:04
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Коронавирус в Украине продолжает буйствовать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 13 марта, вирус был обнаружен у 9 тыс.12 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 460 тыс. 756 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 743 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 222 тыс. 516 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Миздрава.

Умерли от болезни 145 человек. Общее число жертв составляет 28 тыс. 303 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 661 тыс. 227.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области (923 новых случая), Днепропетровской области (660 заболевших), Винницкой области (634 инфицированных), Львовской области (590 заражений).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 439 случаев;
  • Винницкая область — 634 случая;
  • Волынская область — 150 случаев;
  • Днепропетровская область — 660 случаев;
  • Донецкая область — 346 случаев;
  • Житомирская область — 923 случая;
  • Закарпатская — 311 случаев;
  • Запорожская область — 114 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 461 случай;
  • Киевская область — 552 случая;
  • Кировоградская область — 56 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Львовская область — 590 случаев;
  • Николаевская область — 344 случая;
  • Одесская область — 485 случаев;
  • Полтавская область — 105 случаев;
  • Ровенская область — 155 случаев;
  • Сумская область — 309 случаев;
  • Тернопольская область — 365 случаев;
  • Харьковская область — 569 случаев;
  • Херсонская область — 71 случай;
  • Хмельницкая область — 533 случая;
  • Черкасская область — 142 случая;
  • Черновицкая область — 477 случаев;
  • Черниговская область — 194 случая.

Напомним, ранее мы сообщали, что применение однократной вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson одобрила Всемирная организация здравоохранения. Препарат для прививки от COVID-19 позволили применять в экстренных случаях. Такое решение позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

Источник: Ракурс


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