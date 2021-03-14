Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n151688-koronavirus-v-ukrayini-prynis-tysyachi-hvoryh-ta-gospitalizovanyh-na-vyhidni-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 13 березня, вірус виявили у 9 тис. 12 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 460 тис. 756 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 743 людини, а загалом вже одужали 1 млн 222 тис. 516 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 145 осіб. Загальна кількість жертв становить 28 тис. 303 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 661 тис. 227.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській області (923 нових випадки), Дніпропетровській області (660 захворілих), Вінницькій області (634 інфікованих), Львівській області (590 заражень).





Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

м. Київ — 439 випадків;

Вінницька область — 634 випадки;

Волинська область — 150 випадків;

Дніпропетровська область — 660 випадків;

Донецька область — 346 випадків;

Житомирська область — 923 випадки;

Закарпатська — 311 випадків;

Запорізька область — 114 випадків;

Івано-Франківська область — 461 випадок;

Київська область — 552 випадки;

Кіровоградська область — 56 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Львівська область — 590 випадків;

Миколаївська область — 344 випадки;

Одеська область — 485 випадків;

Полтавська область — 105 випадків;

Рівненська область — 155 випадків;

Сумська область — 309 випадків;

Тернопільська область — 365 випадків;

Харківська область — 569 випадків;

Херсонська область — 71 випадок;

Хмельницька область — 533 випадки;

Черкаська область — 142 випадки;

Чернівецька область — 477 випадків;

Чернігівська область — 194 випадки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що застосування однодозової вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Препарат для щеплення від COVID-19 дозволили застосовувати в екстрених випадках. Таке рішення дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.