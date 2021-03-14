Олімпіада. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151689-olimpiada-2021-yaponiya-raptovo-zminyla-umovy-provedennya.html

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Олімпіада у 2021 році відбудеться в Японії. Влада країни ввела додаткові обмеження на час проведення спортивного заходу.

Для запобігання поширенню коронавірусу було вирішено скоротити кількість закордонних лідерів і міністрів на заході. Про це повідомляє Kyodo.

Так, представників посольств закликали обмежити чисельність членів груп супроводу глав держави до 11 осіб, а міністрів — до чотирьох. Раніше організатори Олімпійських ігор у Токіо вирішили заборонити іноземним уболівальникам відвідувати змагання, а відвідати трибуну можна буде тільки з довідкою про вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олімпіада 2021 року відбудеться в столиці Японії — Токіо. В естафеті Олімпійського вогню візьме участь найстаріша мешканка планети — 118-річна Кані Танака. Жінка мусить подолати приблизно 100 метрів, більшу частину з яких її провезуть у кріслі-каталці родичі.