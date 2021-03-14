У яких регіонах найбільше госпіталізованих з коронавірусом, розповіли у МОЗ

Госпіталізація. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n151695-u-yakyh-regionah-naybilshe-gospitalizovanyh-z-koronavirusom-rozpovily-u-moz.html

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Госпіталізація з коронавірусом у важких випадках стає поширеним явищем в Україні. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в дев’яти регіонах.

Наразі норма становить 60 або менше випадків на 100 тис. населення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Показник перевищено у таких регіонах:

місто Київ (76,7);

Вінницька область (123,5);

Житомирська область (92,3);

Закарпатська область (86,5);

Івано-Франківська область (123,6);

Миколаївська область (87,2);

Тернопільська область (60,1);

Хмельницька область (71,1);

Чернівецька область (90,1).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні почав активно ширитися, а кількість нових хворих б'є всі рекорди. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у досить тяжкий період через нові штами. Нові штами вірусу мають іншу клінічну картину.