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Ракурс
Госпіталізація. Фото: IStock

У яких регіонах найбільше госпіталізованих з коронавірусом, розповіли у МОЗ

14 бер 2021, 11:56
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Госпіталізація з коронавірусом у важких випадках стає поширеним явищем в Україні. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в дев’яти регіонах.


Наразі норма становить 60 або менше випадків на 100 тис. населення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Показник перевищено у таких регіонах:

  • місто Київ (76,7);
  • Вінницька область (123,5);
  • Житомирська область (92,3);
  • Закарпатська область (86,5);
  • Івано-Франківська область (123,6);
  • Миколаївська область (87,2);
  • Тернопільська область (60,1);
  • Хмельницька область (71,1);
  • Чернівецька область (90,1).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні почав активно ширитися, а кількість нових хворих б'є всі рекорди. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у досить тяжкий період через нові штами. Нові штами вірусу мають іншу клінічну картину.

Джерело: Ракурс


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