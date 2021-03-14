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Ракурс

В каких регионах больше всего госпитализированных с коронавирусом, рассказали в Минздраве

14 мар 2021, 11:56
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Госпитализация с коронавирусом в тяжелых случаях становится распространенным явлением в Украине. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в девяти регионах.


Сейчас норма составляет 60 или меньше случаев на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатель превышен в таких регионах:

  • город Киев (76,7);
  • Винницкая область (123,5);
  • Житомирская область (92,3);
  • Закарпатская область (86,5);
  • Ивано-Франковская область (123,6);
  • Николаевская область (87,2);
  • Тернопольская область (60,1);
  • Хмельницкая область (71,1);
  • Черновицкая область (90,1).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине начал активно распространяться, а количество новых больных бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов. Новые штаммы вируса имеют другую клиническую картину.

Источник: Ракурс


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