В каких регионах больше всего госпитализированных с коронавирусом, рассказали в Минздраве

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Госпитализация с коронавирусом в тяжелых случаях становится распространенным явлением в Украине. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в девяти регионах.
Сейчас норма составляет 60 или меньше случаев на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Показатель превышен в таких регионах:
- город Киев (76,7);
- Винницкая область (123,5);
- Житомирская область (92,3);
- Закарпатская область (86,5);
- Ивано-Франковская область (123,6);
- Николаевская область (87,2);
- Тернопольская область (60,1);
- Хмельницкая область (71,1);
- Черновицкая область (90,1).
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине начал активно распространяться, а количество новых больных бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов. Новые штаммы вируса имеют другую клиническую картину.
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