В каких регионах больше всего госпитализированных с коронавирусом, рассказали в Минздраве

https://racurs.ua/n151695-v-kakih-regionah-bolshe-vsego-gospitalizirovannyh-s-koronavirusom-rasskazali-v-minzdrave.html

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Госпитализация с коронавирусом в тяжелых случаях становится распространенным явлением в Украине. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в девяти регионах.

Сейчас норма составляет 60 или меньше случаев на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатель превышен в таких регионах:

город Киев (76,7);

Винницкая область (123,5);

Житомирская область (92,3);

Закарпатская область (86,5);

Ивано-Франковская область (123,6);

Николаевская область (87,2);

Тернопольская область (60,1);

Хмельницкая область (71,1);

Черновицкая область (90,1).

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине начал активно распространяться, а количество новых больных бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов. Новые штаммы вируса имеют другую клиническую картину.