Дубинский. Фото: Детектор медиа

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Александр Дубинский больше не будет возглавлять Киевскую ячейку партии «Слуга народа». Его решили снять с должности.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 14 марта. Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на источники.

Сообщается, что самого Дубинский на заседании не было. Новым руководителем организации партии стал нардеп от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец. Сообщается, что после снятия Дубинского с должности автоматически прекращаются его полномочия как члена Национального совета общин, куда его утвердил съезд партии вчера, 13 марта.

При этом Дубинский пока остается членом партии, однако решение о его исключении должно быть принято в ближайшее время. Сам Дубинский заявил о непризнании результатов этого заседания, назвав их мошенническими.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александра Дубинского, народного депутата, который в начале года попал под американские санкции, а 13 марта, вошел в состав вновь созданного руководящего органа партии «Слуга народа», могут снять с партийной должности.