Дубинского могут снять с должности в «Слуге народа»

Александр Дубинский, фото: Politeka

https://racurs.ua/n151685-dubinskogo-mogut-snyat-s-doljnosti-v-sluge-naroda.html

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Александра Дубинского, народного депутата, который в начале года попал под американские санкции, а сегодня, 13 марта, вошел в состав новосозданного руководящего органа партии «Слуга народа», могут снять с партийной должности.

Дубинский возглавляет Киевскую областную организацию партии. Партия «Слуга народа» созывает конференцию этой областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Отмечается, что соответствующее распоряжение издал глава партии Александр Корниенко. Оно, согласно новому уставу политсилы, было согласовано с руководителями Политического совета и Национального совета общин Давидом Арахамией и Александром Завитневичем.

Конференция должна пройти завтра, 14 марта.

Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин нынешнего руководителя областной организации Александра Дубинского, — отмечается в сообщении пресс-службы политсилы.



В пресс-службе «Слуги народа» отмечают, что члены партии «возмущены» тем, что позиция некоторых партийцев относительно дальнейшего пребывания Дубинского в должности и его автоматическое вхождение в новосозданный Нацсовет общин как главы областной организации выдается за позицию всей организации.

Напомним, «Слуга народа» сегодня провела съезд, на котором были утверждены новая структура и новый устав партии.