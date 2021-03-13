Дубінського можуть зняти з посади у «Слузі народу»

Олександр Дубінський, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n151685-dubinskogo-mojut-znyaty-z-posady-u-sluzi-narodu.html

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Олександра Дубінського, народного депутата, який на початку року потрапив під американські санкції, а сьогодні, 13 березня, увійшов до складу новоствореного керівного органу партії «Слуга народу», можуть зняти з партійної посади.

Дубінський очолює Київську обласну організацію партії. Партія «Слуга народу» скликає конференцію цієї обласної організації, щоб розглянути кадрові питання. Про це повідомляє прес-служба «Слуги народу».

Зазначається, що відповідне розпорядження видав голова партії Олександр Корнієнко. Воно, згідно з новим статутом політсили, було погоджене з керівниками Політичної ради та Національної ради громад Давидом Арахамією та Олександром Завітневичем.

Конференція має відбутися завтра, 14 березня.

Дізнавшись про формування нових керівних органів партії, яке було ухвалено на ХІ позачерговому з’їзді, партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського, — зазначається в повідомленні прес-служби політсили.



У прес-службі «Слуги народу» зазначають, що члени партії «обурені» тим, що позиція деяких партійців щодо подальшого перебування Дубінського на посаді та його автоматичне входження до новоствореної Нацради громад як голови обласного осередку видається за позицію всієї організації.

Нагадаємо, «Слуга народу» сьогодні провела з’їзд, на якому були затверджені нова структура та новий статут партії.