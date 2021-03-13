Віталій Кличко на навчаннях тероборони, фото: Віталій Кличко

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Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, взяв участь у навчаннях територіальної оборони, які відбулися в навчальному центрі «Десна».

Разом із Кличком у навчаннях брали участь його заступники та голови районів столиці. Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Пройшли інструктаж, ознайомилися з тим, як діють окремі військові підрозділи. Також була бойова підготовка, стрільби. Багато з нас служили в армії, але навички треба вдосконалювати, — зазначив Кличко.

Мер пообіцяв, що такі навчання будуть регулярними для керівництва міста.

Військовий комісар міста Києва Сергій Клявлін відзначив достатньо високий рівень підготовки більшості учасників навчань, — додав Кличко.

Нагадаємо, Кличко нещодавно взяв участь у відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку в італійському місті Флоренція. Цей пам’ятник Київ подарував мерії Флоренції.