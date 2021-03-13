В Україні щороку 14 березня святкують День українського добровольця, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n151683-14-bereznya-svyatkuut-den-ukrayinskogo-dobrovolcya.html

Ракурс

14 березня в Україні щороку відзначають День українського добровольця.

Це свято було встановлене Верховною Радою у 2017 році з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості».

Дату 14 березня обрано, оскільки саме цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Також 14 березня відзначають міжнародний день числа «Пі» — математичної константи, яка виражає відношення довжини кола до довжині його діаметра.

Цю дату обрано, оскільки в американському написанні дата 14 березня виглядає як 3.14, що відповідає трьом першим цифрам числа «Пі».

На 14 березня також припадає Прощена неділя — остання неділя перед Великим постом у християнстві. В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи, спричинені на протязі року.

Православна церква цього дня вшановує преподобну Євдокію (у народі — Явдоху), яка у середині II ст. н. е. стала жертвою переслідувань християн.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде літо.

Народні прикмети: