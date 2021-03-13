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Ракурс
В Україні щороку 14 березня святкують День українського добровольця, фото: «Главком»

14 березня святкують День українського добровольця

13 бер 2021, 21:09
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14 березня в Україні щороку відзначають День українського добровольця.

Це свято було встановлене Верховною Радою у 2017 році з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості».

Дату 14 березня обрано, оскільки саме цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Також 14 березня відзначають міжнародний день числа «Пі» — математичної константи, яка виражає відношення довжини кола до довжині його діаметра.

Цю дату обрано, оскільки в американському написанні дата 14 березня виглядає як 3.14, що відповідає трьом першим цифрам числа «Пі».

На 14 березня також припадає Прощена неділя — остання неділя перед Великим постом у християнстві. В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи, спричинені на протязі року.

Православна церква цього дня вшановує преподобну Євдокію (у народі — Явдоху), яка у середині II ст. н. е. стала жертвою переслідувань християн.


У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде літо.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня йде дощ — літо буде тепле та мокре;
  • погожа погода цього дня обіцяє гарну погоду впродовж літа;
  • якщо вітер цього дня з теплого краю — буде гарне літо, і навпаки;
  • якщо вранці дме вітер — літо буде тепле, якщо в обід — сухе та спекотне;
  • західний чи північний вітер цього дня віщує холодне літо;
  • місяць-молодик цього дня віщує літо з великою кількістю опадів;
  • якщо цього дня зранку світить сонце — буде добрий врожай картоплі, якщо вдень — середній врожай, якщо ввечері — пізній, поганий врожай;
  • сніг цього дня — на врожай;
  • завірюха цього дня — до пізньої весни.

Джерело: Ракурс


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