14 березня святкують День українського добровольцяhttps://racurs.ua/ua/n151683-14-bereznya-svyatkuut-den-ukrayinskogo-dobrovolcya.htmlРакурс
14 березня в Україні щороку відзначають День українського добровольця.
Це свято було встановлене Верховною Радою у 2017 році з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості».
Дату 14 березня обрано, оскільки саме цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
Також 14 березня відзначають міжнародний день числа «Пі» — математичної константи, яка виражає відношення довжини кола до довжині його діаметра.
Цю дату обрано, оскільки в американському написанні дата 14 березня виглядає як 3.14, що відповідає трьом першим цифрам числа «Пі».
На 14 березня також припадає Прощена неділя — остання неділя перед Великим постом у християнстві. В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи, спричинені на протязі року.
Православна церква цього дня вшановує преподобну Євдокію (у народі — Явдоху), яка у середині II ст. н. е. стала жертвою переслідувань християн.
У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде літо.
Народні прикмети:
- якщо цього дня йде дощ — літо буде тепле та мокре;
- погожа погода цього дня обіцяє гарну погоду впродовж літа;
- якщо вітер цього дня з теплого краю — буде гарне літо, і навпаки;
- якщо вранці дме вітер — літо буде тепле, якщо в обід — сухе та спекотне;
- західний чи північний вітер цього дня віщує холодне літо;
- місяць-молодик цього дня віщує літо з великою кількістю опадів;
- якщо цього дня зранку світить сонце — буде добрий врожай картоплі, якщо вдень — середній врожай, якщо ввечері — пізній, поганий врожай;
- сніг цього дня — на врожай;
- завірюха цього дня — до пізньої весни.