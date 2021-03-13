У Маріуполі буде побудовано храм на честь воїнів російсько-української війни, фото: прес-служба штабу ООС

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У Маріуполі сьогодні, 13 березня, відбулося закладання капсули про початок будівництва Свято-Покровського храму Православної церкви України (ПЦУ) на честь воїнів російсько-української війни.

У заході брали участь заступник командувача операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-майор Едуард Москальов, президент ГО «Військово-цивільна спілка «Бойове Братерство України» Павло Жебрівський та представники Донецької єпархії ПЦУ. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Це перший в Україні храм, який буде побудований на честь наших захисників, а також на честь перемоги. Ми сильна нація, ми козаки і перемога буде за нами! — наголосив Жебрівський.

На загальній молитві та закладанні капсули також були присутні учасники бойових дій, волонтери, правоохоронці, представники влади та громадськості Маріуполя й інших міст Донеччини.

Під час заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та вручили дітям загиблих захисників України медальйони «Батьківське серце» та подарунки.

Наприкінці заходу було підписано Меморандум про співпрацю між Об'єднаними силами та «Бойовим братерством України». Після цього почесні гості взяли участь в озелененні території храму, висадивши дерева.