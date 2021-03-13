Арахамія розповів, чому не задекларував оштрафований за порушення ПДР автомобіль

Давид Арахамія, фото: «Високий Замок»

https://racurs.ua/ua/n151681-arahamiya-rozpoviv-chomu-ne-zadeklaruvav-oshtrafovanyy-za-porushennya-pdr-avtomobil.html

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Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», розповів, чому не задекларував позашляховик Toyota Land Cruiser 200, який вчора, 12 березня, був оштрафований поліцією за паркування на пішохідному переході біля будівлі Офісу президента в Києві.

За словами Арахамії, цим автомобілем володіє його дружина. Про це народний депутат заявив в коментарі журналістам сьогодні, 13 березня, повідомляє видання «Цензор.НЕТ».

Він додав, що автівка була придбана у цьому звітному році, а члени сім’ї декларують придбане майно раз на рік.

До 1 квітня в наступній декларації все побачите, — запевнив народний обранець.



Якби я купував на себе, то мав повідомити протягом 15 днів, — додав він.

Нагадаємо, через інцидент з паркуванням на пішохідному переході поліція оштрафувала Арахамію за порушення правил дорожнього руху на суму 510 грн.