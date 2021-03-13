Арахамия рассказал, почему не задекларировал оштрафованный за нарушение ПДД автомобиль

Давид Арахамия, фото: «Высокий Замок»

https://racurs.ua/n151681-arahamiya-rasskazal-pochemu-ne-zadeklariroval-oshtrafovannyy-za-narushenie-pdd-avtomobil.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», рассказал, почему не задекларировал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, который вчера, 12 марта, был оштрафован полицией за парковку на пешеходном переходе возле здания Офиса президента в Киеве.

По словам Арахамии, этим автомобилем владеет его жена. Об этом народный депутат заявил в комментарии журналистам сегодня, 13 марта, сообщает издание «Цензор.НЕТ».

Он добавил, что автомобиль был приобретен в этом отчетном году, а члены семьи декларируют приобретенное имущество раз в год.

До 1 апреля в следующей декларации все увидите, — заверил народный избранник.



Если бы я покупал на себя, то должен сообщить в течение 15 дней, — добавил он.

Напомним, из-за инцидента с парковкой на пешеходном переходе полиция оштрафовала Арахамию за нарушение правил дорожного движения на сумму 510 грн.